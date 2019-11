Demi Lovato afirma ser “uma lutadora” após sofrer uma overdose

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Cerca de um ano após ter sofrido uma overdose, Demi Lovato mostrou-se orgulhosa por ter ultrapassado e sobrevivido à fase díficil. A arista norte-americana quebrou o silencio e, num entrevista no evento Teen Vogue Summit, em Los Angeles, Estados Unidos, revelou que vê-se como “uma lutadora”. “O que vejo no espelho é alguém que venceu. Já passei por muita coisa e vejo uma lutadora. Vejo uma lutadora, alguém que vai continuar a lutar, independentemente do que possa surgiu no caminho”, afirmou. Demi Lovato abordou ainda a questão distúrbios alimentares que sofreu durante vários anos e admitiu que nem sempre se […]