Demi Lovato anuncia que é uma pessoa não-binária

A cantora Demi Lovato, de 28 anos, anunciou esta quarta-feira que se não se identifica nem com o sexo masculino nem com o feminino, revelando ser uma pessoa não-binária.

A revelação foi feita pela própria artista numa publicação na rede social Twitter.

"Isto aconteceu depois de muito trabalho de cura e auto-reflexão. Ainda estou a aprender e a entrar em mim mesma e não tenho a pretensão de ser especialista ou porta-voz. Partilhar isto com vocês abre agora outro nível de vulnerabilidade para mim. Estou a fazer isto por aqueles que não têm sido capazes de partilhar quem realmente são com os seus entes queridos. Por favor, continuem a viver nas vossas verdades e saibam que estou a enviar amor".

A cantora vai passar a usar o pronome "eles" para se descrever de forma a "representar melhor a fluidez que sinto na minha expressão de género".

Demi Lovato descreveu-se também como queer - palavra usada para designar pessoas fora das normas de género - e a sua sexualidade como fluída. Em 2020, a artista disse que ainda "estava a descobrir" e que contou aos pais em 2017 que "provavelmente" passaria o resto da vida com uma mulher.

Em 2016, de acordo com o jornal britânico "The Guardian", Demi Lovato cancelou um espetáculo na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, depois de o Estado ter aprovado uma lei que limitava o acesso às casas de banho a pessoas transgénero.

A Glaad, uma organização norte-americana de direitos LGBTQ, disse, na altura, que Demi Lovato "usava consistentemente a sua plataforma como uma artista de sucesso para enviar mensagens de aceitação e apoio às pessoas LGBT em todo o mundo".

Demi Lovato junta-se agora a um outro cantor pop contemporâneo que se identificou como não-binário em março de 2019: Sam Smith. "Não sou homem nem mulher, acho que fluo em algum lugar no meio", explicou o artista.