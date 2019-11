Demi Lovato mostra-se pela primeira vez com novo namorado

NTV Hoje às 17:40, atualizado às 18:15 Facebook

Demi Lovato apresentou, esta quarta-feira, o novo namorado ao publicar, nas redes sociais, a primeira fotografia em casal. A artista norte-americana assumiu a relação amorosa com o modelo Austin Wilson ao mostrarem-se abraçados num registo romântico publicado no seu perfil da rede social Instagram. “Meu”, escreveu Demi Lovato na publicação. View this post on Instagram My ❤️… A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Nov 12, 2019 at 10:56pm PST Austin Wilson também se declarou à cantora e partilhou uma fotografia de ambos no Instagram: “Meu amor!” View this post on Instagram My Love🥰 A post shared by 🌴 […]