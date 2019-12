Depois da morte da mãe, Noémia Costa teve de gravar cenas num cemitério

NTV Hoje às 10:32, atualizado às 10:51 Facebook

Noémia Costa confessou que teve de gravar cenas num cemitério para a novela “Terra Brava” (SIC) depois da morte da sua mãe. A atriz do terceiro canal está a viver dias difíceis após ter perdido, recentemente, a progenitora. No regresso ao trabalho, a intérprete contou com o apoio dos colegas, nomeadamente, de Luciana Abreu. “A seguir à partida da minha mãe tive de gravar cenas num cemitério […] Tive o suporte e carinho de todos e desta menina/Mulher que tem um coração tão grande”, escreveu Noémia Costa sobre a colega de elenco no perfil de Instagram. View this post on […]