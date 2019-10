Depois da vitória em Alvalade, Dolores Aveiro parabeniza seleção nacional

NTV Hoje às 15:25, atualizado às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do jogo entre Portugal e Luxemburgo, Dolores Aveiro fez questão de deixar publicamente uma mensagem de parabéns aos jogadores e respetiva comitiva. A mãe de Cristiano Ronaldo ficou contente com a vitória da equipa das quinas por 3-0 sobre os luxemburgueses, esta sexta-feira, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, a contar para a qualificação do Campeonato de Europa de Futebol de 2020. “Parabéns a nossa seleção! Bom fim de semana para todos”, escreveu a matriarca do clã Aveiro, este sábado, no perfil de Instagram. View this post on Instagram Parabéns a nossa seleção 🙏🏻bom fim de semana para […]