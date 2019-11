Depois de sair da TVI, Judite Sousa já tem um novo projeto

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 14:56 Facebook

A jornalista vai estar na cimeira Mulheres Notáveis 2019 no painel liderança e personalidade. Depois de ter anunciado a saída da TVI, as férias ficam para depois. Ela não pára. Apenas uma semana depois de ter anunciado a rescisão de contrato com a TVI, Judite Sousa já tem um novo projeto em mãos e numa área que bem conhece: a jornalista vai estar num debate sobre mulheres notáveis. View this post on Instagram Vamos acompanhar a cimeira Mulheres Notáveis -2019. A organização é da Matrix Portuguesa. O meu painel é liderança e personalidade. Vamos a isto #20novembro #parquedospoetas #oeiras A […]