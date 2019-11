Depois de susto de saúde, Maria Rueff recebe visita de João Baião

NTV Hoje às 15:41, atualizado às 15:49 Facebook

João Baião visitou Maria Rueff, esta quinta-feira, após ser internada nos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, em Lisboa. A recuperar do enfarte do miocárdio que sofreu esta terça-feira, a atriz mostrou-se animada numa fotografia publicada no perfil de Instagram do apresentador, após a visita do mesmo. “A minha tão adorada Maria Rueff manda beijinhos para todos. Mulher de fibra a nossa Maria está quase de regresso”, escreveu o também ator. View this post on Instagram A minha tão adorada @mariarueff manda beijinhos para todos. Mulher de fibra a nossa Maria está quase de regresso. 😘😘❤️❤️❤️ A post shared by […]