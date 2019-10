Depois do Qatar, Patrícia Mamona segue para a Turquia

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter estado alguns dias de férias no Qatar, Patrícia Mamona viajou agora para a Turquia, onde tem estado a apanhar banhos de sol. Assim que se apanhou com espaço livre na agenda desportiva a atleta apanhou o avião para o Qatar. Agora, dias depois, a desportista deixou as praias de Sealine para se mudar para a Turquia. Patrícia Mamona não perdeu tempo e uma das primeiras coias que fez quando aterrou em solo turco foi vestir o biquíni azul. Ao longo da viagem, a atleta tem partilhado algumas fotos no Instagram. “Demasiado tempo livre”, escreveu a desportista numa […]