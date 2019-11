Desfile da Victoria’s Secret cancelado

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:54 Facebook

É oficial! O desfile Victoria’s Secret foi cancelado oficialmente pela L Brands, responsável pela marca de lingerie. Depois de a modelo Shanina Shaik ter adiantado ao “The Daily Telegraph” que um dos eventos de moda mais conhecidos do mundo, eis que surge a confirmação por parte da organização. A empresa por de trás da marca cancelou o desfile de moda alegando que precisa de trabalhar na sua mensagem. Ao longo dos anos, foram várias as manequins que desceram uma passerelles mais desejadas e vistas da indústria da moda, entre elas estiveram as duas portuguesas: Sara Sampaio e Isilda Pereira.