Designer ucraniana desfila talento na Met Gala

Convidada pela Balenciaga, Svitlana Bevza desfilou, pela primeira vez, na imponente escadaria do Museu Metropolitano de Arte (MET), em Nova Iorque. Na estreia, a designer ucraniana apostou numa criação feita no seu atelier em Kiev, na Ucrânia, em homenagem ao legado de Karl Lagerfeld, que inspirou o tema da gala solidária.

A Met Gala, que marcou a inauguração da exposição "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", no Metropolitano de Arte de Nova Iorque, e foi cenário de mais uma angariação de fundos, desta vez teve alguns convidados especiais, entre eles Svitlana Bevza.

A ucraniana foi uma dos quatro designers convidados pela marca de luxo francesa Balenciaga, para mostrar o seu talento na cobiçada passadeira vermelha (que, na verdade, foi bege).

Na imponente escadaria do MET, Svitlana Bevza exibiu um vestido preto cai-cai, com decote coração, que sublinhou as curvas femininas, conjugado com uma capa branca feita com milhares penas de seda cortadas à mão, que simbolizavam "a esperança de paz e liberdade".

Como complemento, a criadora luziu uns brincos em forma de espiga, que fazem parte da sua coleção e são uma referência óbvia à Ucrânia, o país natal. Depois da invasão da Rússia, Svitlana chegou mudar-se para Portugal, onde viveu uns tempos com os dois filhos em Braga, mas voltou.

No seu atelier em Kiev, a equipa nunca deixou de trabalhar, mesmo quando a diretora desenhava à distância, a partir do Minho, e também foi lá que as peças desfiladas em Nova Iorque foram criadas, com base na temática desta edição do baile solidário. Assim, "como homenagem ao visual de Karl Lagerfeld, Svitlana está em cores preto e branco", lê-se no perfil de Instagram da marca.

Feliz por se sentar na mesa da Balenciaga, a designer ucraniana agradeceu ao CEO Cédric Charbit e a Demma, o diretor criativo da casa francesa, "pela noite mágica". "Sinto-me profundamente honrada com este convite e a clara declaração de apoio à Ucrânia", acrescentou.

Raul Lopez da Luar, Bianca Saunders e Elena Velez foram os designers que se juntaram a Svitlana Bevza como convidados.