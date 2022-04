Desportistas partilham a dor de perder um filho

Cristiano Ronaldo está devastado com a morte de um dos gémeos que a namorada esperava. Um trauma semelhante ao vivido por outros craques do futebol.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé." Foi assim que, na passada segunda-feira, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram a morte de um dos gémeos que esperavam. Era um casal mas, no parto, apenas sobreviveu a menina que, de acordo com a tia Katia Aveiro, veio "firme e forte". E é no seu nascimento que o futebolista e a companheira buscam "forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade".

Ronaldo e Georgina reconhecem que a perda de um filho "é a maior dor que quaisquer pais podem sentir". "São momentos muito difíceis", disse também o jogador espanhol Andrés Iniesta quando, em 2014, a mulher sofreu complicações ao oitavo mês de gestação do que seria o segundo filho. O ano passado, Anna Ortiz lançou o livro "Mi luz" no qual, entre outros temas, aborda a "experiência supertraumática", mesmo tendo voltado a ser mãe por mais duas vezes.

Ainda no início de gestação, a mulher do ex-portista Jesus Corona sofreu um aborto em novembro de 2017. Na altura, o casal já tinha um filho, Jesus Gabriel, ao qual se juntou uma menina, Julia, em dezembro de 2018.

Em fevereiro deste ano, o ex-avançado brasileiro Kaká e a mulher, Carol Dias, lidaram igualmente com a perda gestacional. O casal esperava o segundo filho em comum e, mesmo que estivesse numa fase inicial da gravidez, a influenciadora e modelo não escondeu o sentimento de impotência. "Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim", partilhou no Instagram.

Perto, CR7 e Georgina contam com parte do seu núcleo duro. Por coincidência e porque estaria para breve o nascimento dos bebés, Ivana Rodrigues, a irmã de Georgina, o namorado desta, Carlos García, e os amigos Julia Salmeán e Edu Aguirre estavam em Manchester quando tudo se precipitou. Nesta altura, as atenções também se dividem por Eva, Mateo, Alana Martina e Cristianinho, também apanhados pelo turbilhão da morte de um dos gémeos. À distância, a avó Dolores Aveiro partilhou o comunicado e, mais tarde, uma passagem da Bíblia, como que entregando o futuro nas mãos de Deus. Isto quando o craque do Manchester United pede "privacidade neste momento da difícil".