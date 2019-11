Desporto e ioga são os segredos da boa forma de Fátima Lopes

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:15 Facebook

Completou 50 anos em maio deste ano e está na melhor forma física de sempre, graças ao exercício e ao ioga. Fátima Lopes, o rosto de "A tarde é sua", da TVI (que na quinta-feira cumpriu 25 anos de carreira), garante que, mais do que um complemento, o desporto "é mesmo uma necessidade".

"Regula a minha energia, multiplica-a, ajuda-me a libertar o stresse e, às vezes, a carga um bocadinho negativa. É um elemento regularizador do meu bem-estar. A minha família sabe que não posso ter atividade desportiva fora da minha agenda porque não fico bem", frisou, em entrevista ao JN.

O mais complicado é conciliar horários do exercício físico e os dos compromissos com família e trabalho. Mas, com "ginástica", tudo se consegue: "Faço ioga três vezes por semana. Depois de deixar o meu filho mais novo na escola, regresso a casa e tenho aulas com o meu professor - pelo menos três vezes por semana, das 9 às 10 horas. A seguir, tomo banho e vou trabalhar. Pelas 10.40 horas já estou na TVI ou em compromissos profissionais. Tem de ser assim para evitar que o meu dia de trabalho se estenda até tarde e se torne impossível".

E desporto de competição? " Faço desde os 13 anos. Sem parar. Nem quando estou lesionada. Se não conseguir fazer uma coisa, faço outra. Se não estamos bem das pernas, fazemos com os braços. A coluna tem de ser trabalhada sempre, em todas as circunstâncias. Portanto, dos 13 anos até agora, que tenho 50, não deixei de fazer desporto. Nem nas gravidezes".

O ioga é uma atividade mais recente, que tem partilhado com os milhares de seguidores no Instagram. A apresentadora da TVI sente-se "beneficiada em tudo". "Como me dá um grande fortalecimento da coluna, ajuda, por exemplo, a lidar com os tacões altos, a manter a postura correta. O ioga mexe muito com a respiração e com a flexibilidade, traz um bem-estar geral que ajuda no dia a dia. Para mim, é uma prática muito completa e uma grande descoberta. Faço há pouco mais de quatro anos. Ainda bem que alguém me empurrou para experimentar".

Silhueta gabada

Apesar das críticas de alguns "haters", a maior parte dos fãs de Fátima Lopes gabam a silhueta. Ela garante que "não é só genética". "É preciso ter hábitos de vida saudáveis. Não fumo e não bebo (além de situações sociais). Faço drenagem linfática de 15 em 15 dias para melhorar a circulação nas pernas, porque estou muitas horas calçada com tacão alto. O resultado também tem a ver com horas de investimento e, obviamente, é uma coisa que exige algum dinheiro. Mas se não estivermos bem, nada flui na nossa vida", remata.