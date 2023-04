Detido jovem suspeito de divulgar fotografias da autópsia de Marília Mendonça

JN Hoje às 00:33 Facebook

A polícia brasileira deteve um jovem de 22 anos, suspeito de ter divulgado fotografias da autópsia da cantora brasileira Marília Mendonça, que morreu em 2021 na queda do avião em que seguia.

De acordo com o portal "G1", o suspeito, cujo nome não foi divulgado, confessou o crime e aguarda agora ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.

A detenção foi feita pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos e investigação, denominada "Operação Fenrir" aponta que as imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na Internet.

O suspeito arrisca uma pena que pode ir de um a três anos e o pagamento de uma multa.

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu, em novembro de 2021, após a queda do avião em que seguia. A morte da artista foi confirmada inicialmente pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado havia informado que a jovem havia sido resgatada com vida da aeronave de pequeno porte. Além de Marília Mendonça, morreram no acidente os outros quatro passageiros na aeronave: o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto do avião.

O avião, um bimotor "King Air", da Beechccraft, caiu numa catarata a dois quilómetros da pista do aeródromo de Caratinga​​​​​​, segundo informação da Polícia Militar Mineira. Pilotos que sobrevoaram a região de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, ​no momento em que o avião caiu, relatam que a aeronave "rasgou" os fios de um poste de alta tensão nas imediações. De acordo com a Cemig, 35 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na sequência do acidente.