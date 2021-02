Os casais portugueses mais influentes nas redes

Sara Oliveira Hoje às 11:57 Facebook

No Dia dos Namorados, o JN mostra os pares apaixonados com mais seguidores no Instagram. Fotos a dois registam cumplicidade - e inspiram milhares de reações.

À margem da fama e das carreiras de sucesso, as figuras públicas fazem questão de mostrar nas redes sociais que têm vidas semelhantes aos comuns dos mortais. O Instagram é o palco favorito da maioria e também onde declararam amor aos respetivos pares.

Há vários casais famosos e próximos dos portugueses que não se coíbem de extravasar um sentimento que se vive no plural, sabendo o quanto são influenciadores. Sem filtros, como é tão comum ver nos perfis, por exemplo, de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que juntos somam mais de 285 milhões de seguidores. O craque da Juventus está entre os mais seguidos, mas a namorada também está nesse caminho, e as fotografias a dois que vão exibindo são muito apreciadas pelos internautas, gerando milhões de reações.

Grande parte das publicações são espontâneas, sem produção ou poses estudadas, e marcam datas especiais ou, simplesmente, registos cúmplices de quem, mesmo com os holofotes apontados, gosta de abrir o coração na praça pública digital. Foi que fez há poucos dias o cantor Mickael Carreira, que jurou o que o une a Laura Figueiredo é "para sempre". Mas há mais para ver e outros protagonistas para seguir e, quem sabe, neste Dia dos Namorados, por eles se deixar influenciar. Até porque, em tempos de confinamento, os mimos têm limites, mas o universo eletrónico pode conspirar a favor dos mais apaixonados.

285,6 milhões de seguidores

Georgina Rodríguez (23,6 milhões) | Cristiano Ronaldo (262 milhões)

3,4 milhões

Luís Figo (3,3 milhões) | Helene Svedin (92,5 mil)

1, 969 milhões

Carolina Loureiro (869 mil) | Vitor Kley (1,1 milhões)

1,804 milhões

Kelly Bailey (902 mil) | Lourenço Ortigão (902 mil)

1,711 milhões

Rita Pereira (1,5 milhões) | Guilaume Lalung (211 mil)

1,304 milhões

David Carreira (941 mil) | Carolina Carvalho (363 mil)

971 mil

Ricardo Pereira (744 mil) | Francisca Pereira (227 mil)

894 mil

Kasha (116 mil) | Bárbara Bandeira (778 mil)

799,8 mil

Manuel Luís Goucha (766 mil) | Rui Oliveira (33,8 mil)

754 mil

Mickael Carreira (452 mil) | Laura Figueiredo (302 mil)

505 mil

Bárbara Branco (226 mil) | José Condessa (279 mil)