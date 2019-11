Diana Chaves apoia César Peixoto em momento delicado da vida do treinador

NTV Hoje às 11:02, atualizado às 11:18 Facebook

César Peixoto despediu-se do comando técnico da Académica de Coimbra e a companheira, Diana Chaves, escreveu uma mensagem de apoio nas redes sociais. O técnico já não orienta a Académica de Coimbra, uma das últimas classificadas da II Liga. No Instagram, César Peixoto deixou um agradecimento ao “staff” da “Briosa” e aos adeptos e despediu-se de forma emocionada. View this post on Instagram Após a minha decisão de abandonar o comando técnico da Académica, Clube com uma dimensão e uma história riquíssimas que foi um orgulho representar, quero deixar o meu mais profundo agradecimento a um grupo de Jogadores verdadeiramente […]