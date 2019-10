Diana Chaves desmente gravidez

Rui Pedro Pereira Hoje às 20:34 Facebook

No dia em que a segunda série de "Casados à Primeira Vista" foi apresentada aos jornalistas, a atriz nega os rumores que circularam todo o dia nas redes sociais: afinal, não está grávida.

É o tema do dia nas redes sociais: Diana Chaves estará, ou não, grávida? Os rumores surgiram na manhã desta segunda-feira, depois de a intérprete ter publicado uma imagem no perfil de Instagram com a mão do namorado, César Peixoto, na barriga.

A foto deu origem às dúvidas de uma fã - "que luminosos, baby a caminho?" -, que por sua vez passou para os sites do social e das televisões, mas a apresentadora do "Casados à Primeira Vista" (SIC) desmentiu o estado de graça, em exclusivo ao JN.

"Eu, grávida? Só pus um smile apaixonado no Instagram", começa por dizer, incrédula com a especulação.

"A nível de fetos não há novidades. Já a nível de afetos... (risos). Acho que foi por ter sido tia recentemente (a irmã, Sara, foi mãe de dois bebés). Há muitas pessoas grávidas e as pessoas anseiam por mim, não fico, de todo, ofendida! Só tirámos uma foto no elevador enquanto descíamos! Mas não estou grávida", garante ao JN, à margem da apresentação da segunda temporada do programa "Casados à Primeira Vista". Recorde-se que Diana Chaves já é mãe de uma menina, Pilar, fruto da relação com o treinador da Académica de Coimbra.

"Casados" no dia 13

É já este domingo, 13, que a SIC estreia a segunda temporada do programa "Casados à Primeira Vista". Diana Chaves garante que "os portugueses queriam mais". O formato líder de audiências que junta casais que nunca se viram na vida volta a ter os especialistas para tentar que haja química entre os participantes depois de se casarem.

Foi no Farol Design Hotel, em Cascais, uma unidade hoteleira habituada a organizar enlaces - foi lá que a atriz portuguesa Daniela Ruah se casou -, que a apresentadora recebe a nossa reportagem. "A primeira temporada acabou em alta, as pessoas estavam a adorar, queriam ver mais e agora chegou a hora", começa por dizer Diana Chaves.

"O conceito é o mesmo, mas vai ser um programa novo porque os concorrentes, os casamentos e até as luas de mel vão ser diferentes", diz ainda a apresentadora, que promete "novas consequências e novas reações entre os participantes".

Com os novos casais a saber ao que iam, depois de ver a primeira temporada, a também atriz desvaloriza: "Obviamente que todos eles vinham já com esse pressuposto, o de ter visto a primeira temporada. Talvez achassem que estavam mais preparados, mas o que acontece é que, mesmo para quem já viu, é uma situação completamente nova e mesmo que eventualmente tivessem expetativas, só quem passa por isto é que percebe que não estava à espera da forma como reagiram", diz, à despedida.