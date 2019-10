Diana Chaves mostra momento de cumplicidade entre o companheiro e a filha

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:44 Facebook

O companheiro de Diana Chaves, César Peixoto e a filha, Pilar, conquistaram os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento. A apresentadora e atriz da SIC partilhou uma fotografia, no perfil do Instagram, na qual mostra o César Peixoto com a filha, de sete anos, ao colo e a dar um beijo no rosto pai. View this post on Instagram 🍀 A post shared by Diana Chaves (@dichavesofficial) on Oct 19, 2019 at 10:33am PDT Diana Chaves está numa relação com César Peixoto há 11 anos e, apesar de ter sido pedida em casamento, ainda não oficializou a relação. […]