Diana Ferreira: "Todos os verões que vivi têm momentos que jamais esquecerei"

Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dez mandamentos do verão da deputada do PCP Diana Ferreira.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

"matar saudades" de quem não estou durante o resto do ano.

2. É este ano que vou ler...

os policiais que me aguardam na mesinha de cabeceira.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

considerando as funções que desempenho, tratarei do que houver a tratar.

PUB

4. Jamais passaria férias com...

quem soubesse que me iria estragar as férias.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

procurar sorrisos e alegria.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

com certeza estará já no areal, pois tenho a intenção de estar bem perto do mar.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser ...

eclética, do metal à bossa nova.

8. O que me irrita mais nas férias é...

a ausência de sol.

9. Os amores de verão são...

são o que quisermos fazer deles.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

todos os que vivi até hoje, pois todos têm momentos que jamais esquecerei.