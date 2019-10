Diana Monteiro: “Sempre que conheço alguém a frase é a mesma ‘afinal és simpática'”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:06 Facebook

Diana Monteiro queixou-se, este domingo, de que as pessoas têm sempre uma ideia errada de si e quando a conhecem mudam de opinião. A atriz e influenciadora digital desabafou, no seu perfil da rede social Instagram, sobre uma situação insólita que acontece regularmente quando as pessoas que seguem o seu trabalho a conhecem pessoalmente. “A minha expressão na maioria das vezes não corresponde àquilo que sinto na realidade! Sempre que conheço alguém a frase é a mesma: ‘Afinal és simpática’… Alguém sofre do mesmo?” questionou, em tom de brincadeira. View this post on Instagram A minha expressão na maioria das […]