Diana Nicolau muda de ‘look’ e fica igual a Leonor Poeiras

Diana Nicolau decidiu mudar de “look” e cortar o cabelo. Perante o resultado final, a atriz confessou estar parecida com a apresentadora Leonor Poeiras. A intérprete dividiu com os seus fãs uma situação insólita. Depois de o cabeleireiro lhe ter cortado o cabelo, Diana Nicolau apercebeu-se de que na rua as pessoas podem confundi-la com Leonor Poeiras. “Volta e meia ouço na rua: ‘Olha a Leonor Poeiras’. Acho que depois deste corte isso vai mudar”, escreveu, em tom de ironia, a atriz nos InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. Faça as comparações: