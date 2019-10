Diana Pereira e Tiago Monteiro estão separados

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 15:02 Facebook

Casados desde agosto de 2008, Diana Pereira e Tiago Monteiro anunciaram, nas redes sociais, que estão separados. A ex-modelo e o piloto escreveram um longo texto, no Instagram, em que confirmaram os os rumores do fim do casamento de 11 anos. Porém, os dois garantiram que a amizade e a família que construíram permanecem. “A imagem que partilhamos somos nós. Ontem, hoje, sempre. Começámos a nossa relação há muito tempo atrás como uma amizade que depressa foi paixão, uma paixão que se tornou amor, um amor que se fez família”, começaram por dizer. Ao longo de todos estes anos, o […]