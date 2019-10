Diogo Amaral afirma que a relação com Jessica Athayde “é para sempre”

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 23:00 Facebook

Depois de anunciar publicamente a separação da atriz, o ator da SIC garante que o filho de ambos, Oliver, vai uni-los “para sempre”. Diogo Amaral vai ser um cabo da GNR na nova novela da SIC, “Terra Brava”, que se estreia segunda-feira. Mas foi a vida pessoal do intérprete que esteve em destaque numa conversa com os jornalistas. E Diogo falou sobre Jessica Athayde, do bebé de ambos, Oliver e do filho mais velho, Mateus. O ator não confirma uma possível reconciliação, mas defende um convívio saudável com a ex-namorada. “Quando tens um filho de uma pessoa a tua relação […]