Diogo Amaral celebra aniversário na companhia dos filhos

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator de “Terra Brava” (SIC) chegou aos 38 anos de bem com a vida e bem acompanhado: os filhos Oliver e Mateus deram mimos ao pai. Mais um ano, mais um aniversário. Diogo Amaral completa, esta terça-feira, 38 anos e juntou os filhos Oliver e Mateus para fazer a festa. O primeiro, recorde-se, é fruto da relação com Jessica Atahyde, enquanto o mais velho nasceu do namoro com Vera Kolodzig. View this post on Instagram 38 please be kind with me! 🎂 A post shared by Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) on Nov 26, 2019 at 1:50am PST “38, por favor […]