Diogo Amaral em momento ternurento com Oliver

Diogo Amaral apanhou os seguidores de surpresa ao mostrar um momento entre pai e filho com Oliver. Nas redes sociais, os internautas não se coibiram dos elogios. O ator tem estado ocupado com as gravações da nova novela da SIC “Terra Brava” e o tempo para a família tem sido menor do que o habitual. Por isso, sempre que pode estar com os dois filhos o intérprete aproveita ao máximo. Desta vez, Diogo Amaral fez questão de partilhar um registo em que aparece com Oliver ao colo num episódio entre pai e filho. “Meu querido, Oli!” escreveu o ex-namorado de […]