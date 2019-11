Diogo Amaral enternece fãs com episódio entre os filhos [vídeo]

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:14 Facebook

Os filhos de Diogo Amaral conquistaram novamente os fãs do pai, nas redes sociais, com um momento ternurento. O interprete da novela “Terra Brava”, da SIC, partilhou, esta segunda-feira, um vídeo nos InstaStories, ferramenta do Instagram, em que mostra Mateus, de cinco anos, a empurrar o carrinho de Oliver, de cinco meses. Recorde-se que Oliver é furto da relação recentemente terminada de Diogo Amaral com a também atriz Jessica Athayde e Mateus do casamento também finalizado com Vera Kolodzig. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Diogo Amaral recorda como descobriu que o filho ia nascer