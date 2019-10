Diogo Amaral entretido com beatbox do filho Mateus [vídeo]

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:47 Facebook

Diogo Amaral partilhou com os seus admiradores um novo talento do filho mais velho, Mateus. O menino de cinco anos começou a fazer beatbox. Depois de um momento de brincadeira com a sua avó no InstaStories, ferramenta do Instagram, o ator da SIC registou o seu primogénito a fazer uma versão alternativa do tema infantil “Baby Shark” em beatbox. Nas imagens, pode ver-se o intérprete rendido ao talento do filho. O profissional da estação de Paço de Arcos também é pai de Oliver, fruto do ex-namoro com a também atriz Jessica Athayde. Os dois anunciaram publicamente, em setembro, a sua […]