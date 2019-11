Diogo Amaral mostra momento amoroso entre avó e bisneto

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 14:04 Facebook

Diogo Amaral conquistou os fãs ao mostrar um momento amoroso entre a avó, Margarida, e o filho, Oliver. O intérprete de “Terra Brava” (SIC) partilhou uma fotografia ternurenta no Instagram, na qual Oliver surge no colo da bisavó, com “muito amor envolvido”. “Esta fotografia é para emoldurar. A miúda mais bonita do mundo com o pequeno Buda ao colo”, lê-se na publicação. View this post on Instagram Esta fotografia é para emoldurar… A miúda mais bonita do mundo com o pequeno Buda ao colo. Muito amor envolvido ❤️ A post shared by Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) on Nov 30, 2019 at […]