Diogo Amaral mostra passeio com “saco de batatas” preferido

NTV Hoje às 17:20, atualizado às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator da SIC pegou no filho mais velho, Mateus, e levou-o por um animado passeio por Lisboa. Diogo Amaral já assumiu que é um pai babado. Pelo primogénito, Mateus, fruto da relação com Vera Kolodzig e por Oliver, o bebé que nasceu do namoro com Jessica Athayde. Este sábado o padre Aníbal de “Golpe de Sorte” pegou no filho mais velho e os dois foram passear por Lisboa. View this post on Instagram A aproveitar o sábado de sol. De Belém ao Chiado, de bicicleta, para comer uma pizza com o meu saco de batatas preferido ♡. E esse […]