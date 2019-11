Diogo Amaral prepara-se para adotar cão e já tem nome escolhido

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:09 Facebook

Diogo Amaral revelou que pretende adotar um amigo de quatro patas para aumentar a família e o nome já foi escolhido. O intérprete da SIC revelou que irá adotar um cão que está ao abrigo da SOS Animal cujo nome será “Lobo”, uma decisão pensada em conjunto com o filho mais velho, Mateus, de cinco anos. No perfil de Instagram, foram ainda partilhadas fotografias do animal, esta sexta-feira. “Eu já disse […] que gostava de o adotar. Agora é esperar, o Lobo está em recuperação, chegou ao hospital da SOS Animal com uma pata partida, foi pontapeado por um humano […]