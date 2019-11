Diogo Amaral recorda como descobriu que o filho ia nascer

NTV Hoje às 10:22, atualizado às 10:51 Facebook

Diogo Amaral relatou quando, há precisamente cinco meses, lhe foi dito por Jessica Athayde que o filho ia nascer. Para assinalar os cinco meses do segundo filho, o ator recordou que foi acordado por volta das oito horas da manhã pela ex-companheira com a notícia de que Oliver ia nascer naquele mesmo dia, 8 de junho de 2019. “Mais ou menos a esta hora, há cinco meses, houve uma miúda que me acordou e disse ‘hoje vais ser pai'”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Mais ou menos a esta hora há 5 meses, houve uma miúda que […]