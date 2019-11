Diogo Amaral revela fotografia inédita do nascimento do filho

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:25 Facebook

Diogo Amaral comoveu os fãs ao revelar mais uma fotografia inédita do nascimento do filho mais novo, esta quarta-feira. O intérprete de “Terra Brava” partilhou no Instagram uma fotografia de Oliver, de cinco meses, ainda recém-nascido. “O significado da vida”, escreveu na publicação. View this post on Instagram the meaning of life ♡ . . . . #breakingdadpt #lovemyboys #babyoliver #nostalgia #father #family #waitingforoliver A post shared by Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) on Nov 20, 2019 at 12:11am PST Recorde-se que Oliver é furto da relação recentemente terminada de Diogo Amaral com a também atriz Jessica Athayde. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]