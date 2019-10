Diogo Carmona emociona-se com mensagem de apoio

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:36 Facebook

Diogo Carmona emocionou-se com uma mensagem de apoio enviada pelo profissional de skate Shane O’neill, nas redes sociais. A recuperar no hospital de São Francisco de Xavier, em Lisboa, o ator partilhou, nos InstaStories, uma mensagem que lhe foi enviada, após ter tido o pé direito amputado na sequência de um atropelamento de comboio na linha de Cascais, em São João do Estoril. Uma amiga de Diogo Carmona terá contactado Shane O’neill e, ao relatar o incidente, o profissional de skate australiano reagiu: “Como estás, Diogo? A tua amiga Catarina enviou-me uma mensagem por causa daquilo que aconteceu, espero que […]