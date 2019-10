Diogo Carmona reage após ter pé amputado em acidente com comboio

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:43 Facebook

Diogo Carmona reagiu nas redes sociais após ter-lhe sido amputado o pé direito na sequência de um atropelamento de comboio na linha de Cascais, em São João do Estoril. A recuperar no hospital após o incidente de sábado, o jovem ator que se notabilizou em “Floribella” publicou uma breve mensagem nos InstaStories, na qual agradeceu pelo apoio e revelou estar a melhorar. “Obrigada por todas mensagens! Estou a melhorar no Hospital. Agradecia que os mídia não espalhasse informação falsa”, escreveu. Recorde-se que, nos últimos meses, as notícias sobre o ator davam conta de uma depressão e de um conflito grave […]