Diogo Jota anuncia que vai ser pai outra vez após golo pela seleção

O craque do Liverpool assinou um dos golos da seleção nacional contra a Chéquia, na Liga das Nações, e festejou com a bola dentro da camisola e o dedo da boca. Diogo Jota vai ser pai pela segunda vez e não esqueceu a dedicatória.

"Segundo bebé a caminho". Foi assim que Diogo Jota e a noiva, Rute Cardoso, confirmaram que a família vai aumentar, depois de o futebolista já ter dado o sinal em pleno relvado.

Este sábado, o jogador do Liverpool assinalou o terceiro dos quatro golos da vitória de Portugal, na Liga das Nações, contra a Chéquia. Nos festejos, colocou a bola por baixo da camisola e fez do polegar chupeta, dedicando o tento à gravidez da companheira.

O casal já é pai de Dinis, de um ano e meio, que surge com os pais na imagem que ilustra a novidade. Na fotografia, a criança e Diogo Jota têm as mãos sobre a barriga da futura mamã, que entrou agora no segundo trimestre de gestação.

O casal está noivo desde julho quando, de joelho no chão, Jota pediu a mão da namorada de longa data em casamento. Por isso, depois do nascimento do bebé, a história aa dois passará pelo altar.

Curiosamente, há mais jogadores da seleção nacional à espera de bebés. Enquanto João Palhinha e Diogo Costa se prepararam para a estreia, William Carvalho também bisará, em breve, na paternidade.