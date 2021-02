Diogo Jota já se estreou na paternidade

Sara Oliveira Hoje às 17:23 Facebook

Dinis nasceu ontem no Reino Unido e é o primeiro filho do craque português do Liverpool, fruto da relação com Rute Cardoso.

Quase totalmente recuperado de uma lesão no joelho, o futebolista Diogo Jota desfruta agora da felicidade de ser pai pela primeira vez. Dinis nasceu anteontem e, nas redes sociais, o jogador do Liverpool festejou o facto de já serem três, manifestando-se "orgulhoso" da namorada, Rute Cardoso.

O bebé vem concretizar o desejo de Diogo em criar a "própria família". Ainda durante a gravidez, o futebolista e Rute tinham-se assumidos "desejosos de começar esta nova fase". Ter mais filhos é ponto assente mas, para já, o jovem casal vai desfrutar a estreia com Dinis que, ainda antes de vir ao Mundo, já teve direito a golos marcados pelo pai. Foram nove em 17 jogos durante o tempo de gestação, até que, em dezembro, o azar bateu à porta de Diogo Jota, quando se lesionou no jogo da Liga dos Campeões contra o Midtjylland. Entretanto, já regressou aos treinos.

Diogo e Rute conheceram-se nos tempos de escola, em Gondomar, de onde são naturais, e a paixão não demorou a juntá-los. O namoro tem cerca de nove anos e o casamento poderá não tardar. A dois, o casal já viveu em Madrid, quando o atleta representou o Atlético, e é em Inglaterra que está desde 2017, primeiro em Wolverhampton e agora na cidade de The Beatles, onde o filho nasceu. À boleia do hino do Liverpool, no dia da apresentação do internacional português, Rute Cardoso garantiu que Diogo Jota "nunca caminhará sozinho", ainda mais quando a família está a crescer.