Diogo Morgado entre nova novela e a sétima arte

A gravar "Para sempre", aposta da TVI, ator poderá ser visto em "Santuário das sombras", que se estreia em maio nos cinemas.

É por Braga e Arcos de Valdevez que Diogo Morgado dá vida agora a uma nova história da TVI, mas é nos cinemas que, em breve, se mostrará como Monsignor Delgarde, um investigador da Igreja Católica especializado em acontecimentos sobrenaturais, no filme "Santuário das sombras".

A longa-metragem, com realização de Evan Spiliotopoulos, é uma adaptação da obra literária "Shire" e a estreia, adiada pelo novo coronavirus, era muito aguardada. Até porque, como recorda, "quando a pandemia estourou, estava justamente a duas semanas do fim da rodagem" nos Estados Unidos.

O ator conta que a covid-19 atrasou outros projetos: "Estou com um filme há ano e meio para estrear, "Irregular", com o Pedro Teixeira, e está parado. Toda a atividade paralela que estava a fazer no cinema está parada".

Portugal é onde mantém residência, mas Diogo garante que voltará à América sempre que precisar. Mas não será para já, pois grava a novela "Para sempre" como protagonista. A trama da TVI marca o reencontro com amigos e colegas de há muito tempo. Entre eles, a a atriz Inês Castel-Branco, com quem Diogo partilha os papéis principais e por quem se vai apaixonar, depois de terem sido irmãos em "Sol de inverno", na SIC.

A novela terá a sua estreia em setembro com Diogo Morgado na pele de Pedro Valente, que é "alguém que, em criança, foi deixado à porta de uma igreja e cresceu a pensar que a família o fez por não ter condições para o criar". "Já em adulto descobre que não é nada disso, revolta-se e quer a verdade a todo o custo", acrescenta o intérprete, num resumo do enredo escrito por André Ramalho.

Cinema ou televisão, o artista de 40 anos não faz distinção, assumindo apenas que está "sempre ansioso por contar boas histórias, seja em formato grande ou pequeno". E até mesmo no lugar de realizador, como já aconteceu.