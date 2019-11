Diogo Morgado termina filmagens de novo filme

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Morgado anunciou, esta quarta-feira, o término das filmagens do filme “Irregular”, em que participou como realizador. O também ator reuniu algumas fotografias dos bastidores do projeto e, no perfil de Instagram, revelou o fim da rodagem com uma mensagem de agradecimento a toda a equipa envolvida. “Que aventura incrível. Um filme intenso e bonito feito com muito amor e resiliência, que em breve vão poder ver. Obrigado gigante a toda a equipa SLX“, começou por dizer na descrição. “Tão grato a todos”, completou. View this post on Instagram Fim da rodagem do nosso filme “Irregular”. Que aventura incrível. Um […]