Diogo Piçarra revela a preferência de sexo do bebé

Diogo Piçarra revelou alguns detalhes sobre a gravidez da namorada, Melanie Jordão, inclusive a preferência de sexo do bebé. Após anunciar que ia ser pai pela primeira vez, no dia 19 de outubro, o artista confidenciou, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, que apesar de ainda não existir a certeza, tem o desejo de ter um menino. “Vejo como um amigo para jogar à bola, para me acompanhar nos concertos”, afirmou. Diogo Piçarra revelou ainda que a gravidez foi planeada e que “não foi nem cedo demais nem tarde demais”. “Foi numa altura em que eu já me sentia pronto […]