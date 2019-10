Diogo Piçarra vai ser pai pela primeira vez

NTV Hoje às 13:57, atualizado às 14:00 Facebook

Em dia de aniversário, Diogo Piçarra revelou que a família vai aumentar pela primeira vez. A namorada do artista, Melanie Jordão, está grávida de 15 semanas. A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal, este sábado, dia em que Diogo Piçarra completa 29 anos, com uma fotografia na no perfil de Instagram, na qual surge junto à barriga. “O melhor presente que podia receber”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram O melhor presente que podia receber 💝 A post shared by Diogo Piçarra (@diogopicarra) on Oct 19, 2019 at 4:12am PDT Melanie Jordão também assinalou […]