Dispensados após 40 anos na Globo

A pandemia fez adiar projetos e suspender gravações de novelas, o que se traduziu em avultados prejuízos, não só em Portugal como também no Brasil. Por isso, a TV Globo avançou com o despedimento de alguns dos seus mais renomados artistas.

Com vários trabalhos de destaque ao longo de cerca de quatro décadas, Vera Fischer, de 68 anos, e Miguel Falabella, de 63, estão entre os que veem o contrato de exclusividade chegar ao fim. Contudo, a emissora assume "novas dinâmicas de parcerias". "Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas", sublinha o comunicado divulgado.

A atriz estreou-se na novela "Espelho mágico", em 1977, e fez depois mais de 25 novelas e séries de sucesso. Entre elas, "Rei do gado" ou "O clone". "Espelho de vida", em 2109, foi a mais recente. Vera Fischer viu o seu contrato ser renovado, pela última vez, em 2017, estendendo-o até 2020, já com uma redução de 50% no salário.

Tal como a antiga Miss Brasil, em breve, Falabella ficará livre para os desafios que apareçam, pois "seguir novos caminhos não significa abandonar o que se conquistou na caminhada". Assim escreveu nas redes sociais, reconhecendo que "foram quase 40 anos, toda uma vida. Mas é vida que segue". Além das prestações como ator, desde 1981, também assinou projetos como argumentista, diretor e apresentador. Como por exemplo, "Tieta" ou "Sai de baixo" estão na memória de uma maioria.