Divorciados à primeira tentativa

Graça casou com José Luís. Ana com Hugo. Não se conheciam e aceitaram fazer parte de uma experiência social da SIC. Foi há um ano, no "Casados à primeira vista". Divorciaram-se à primeira tentativa de encontrar o amor com "ajuda da ciência".

Os especialistas - Fernando Mesquita, Eduardo Torgal, Cris Carvalho e Alexandre Machado - deram-nos como os casais mais compatíveis. Mas o "match" não foi perfeito. Graça e Zé Luís ficaram amigos. Ana e Hugo nem isso. Aliás, nenhum dos sete casamentos da primeira edição sobreviveu. Desde domingo, a SIC mostra os rostos dos novos candidatos. Já se conhecem seis casais. Graça, Zé Luís e Ana têm visto as cenas e consideram-se diferentes. Foram pioneiros, estes já saberão ao que vão. Hugo, o único que já encontrou uma namorada, nem sequer vê e não poupa críticas à produção do formato, apresentado por Diana Chaves e que é líder de audiências. O que nenhum nega é que deixaram de passar despercebidos. Sobretudo nas redes sociais.