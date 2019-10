Divulgada a data do casamento de Jennifer Lawrence

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:41 Facebook

Após oito meses de noivado, Jennifer Lawrence irá trocar alianças com Cooke Maroney no próximo sábado, dia 19 de outubro. Faltam dois dias para atriz oficializar a relação amorosa com o negociante de arte, que irá decorrer numa cerimónia discreta em Rhode Island, nos Estados Unidos, de acordo com o site TMZ. Segundo a mesma publicação online, o organizador de eventos Mark Seed planeou um casamento para 150 pessoas, com vários pratos e cocktails. Jennifer Lawrence, de 28 anos, e Cooke Maroney, de 34, namoram desde maio de 2018.