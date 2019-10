Dois anos depois, Júlia Belard volta aos treinos

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Após o nascimento do primeiro filho, Martim, Júlia Belard deixou de fazer exercício físico. Agora, a atriz regressou aos treinos. A intérprete está de volta ao ginásio depois de ter estado dois anos sem fazer qualquer atividade física. A intérprete fez questão de assinalar a ocasião, no perfil de Instagram, com uma foto em que aparece vestida com fato de treino. “Depois de dois anos, finalmente, de volta aos treinos. A tirar tempo para mim”, escreveu na legenda. View this post on Instagram Depois de 2 anos, finalmente, de volta aos treinos. A tirar tempo para mim. DAY ONE, check […]