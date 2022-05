Dolly Parton protagoniza musical do TikTok sobre pizza mexicana

Joana Soutosa Hoje às 15:40 Facebook

A estrela da música country Dolly Parton partilhou, no Instagram, uma foto do guião do musical "Mexican Pizza: The Musical", que será lançado dia 26 de maio, depois de a piza mexicana voltar ao menu da cadeia de restaurantes "Taco Bell".

Tudo começou com a rapper norte americana Doja Cat, que partilhou, no TikTok, um vídeo seu a cantar sobre a piza mexicana da Taco Bell, retirada do menu. Mais tarde, o tiktoker Victor Kunda simulou, num tom cómico, a sua reação a assistir ao ensaio de um possível musical, com a canção de Doja Cat, inspirando assim a sua realização.

Dolly Parton já tinha feito saber que é fã do Taco Bell e, em especial, da pizza mexicana, que referiu, em entrevista, gostar de ver de volta ao menu. Parton partilhou, no seu instagram, uma foto do guião do musical "Mexican Pizza: The Musical", anunciando assim a sua participação.

Os musicais no TikTok surgiram, pela primeira vez, em 2020 com "Ratatouille: The Musical", do compositor e orquestrador Daniel Mertzlufft.

"Mexican Pizza: The Musical" é escrito por Hannah Friedman, com música da dupla vencedora de um Grammy Abigail Barlow e Emily Bear. O musical será lançado a 26 de maio, uma semana após a pizza mexicana retornar ao menu.