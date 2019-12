Dolores Aveiro à boleia da amizade

Sara Oliveira Hoje às 00:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo sem ser anfitriã, Dolores Aveiro foi a mais solicitada, ontem ao final da tarde, na inauguração do Atelier Paula Brito, na Foz, Porto.

Todos, sem exceção, quiseram uma "selfie" ou apenas trocar uma palavra com a mãe de Cristiano Ronaldo que, sempre com um sorriso, mostrou porque é uma das maiores influenciadoras digitais em Portugal. Dona Dolores fez questão de apoiar "a grande amiga Paula Brito num dia muito especial".

"Somos próximas há muitos anos e espero que continuemos assim. Podendo, vou onde for preciso pelos meus amigos", confessou Dolores Aveira. No Porto, reencontrou ainda Antónia, uma das amigas que ficaram do tempo em que viveu em Madrid, Espanha.

Dolores está cada vez mais elegante e, ao JN, assumiu manter "alguns cuidados". "Faço as minhas caminhadas e, à mesa, tento comer saudavelmente", contou. A 31 de dezembro, celebrará 65 anos e garante que vai pedir a reforma. "Não sei é quando", atirou, divertida.

No pescoço e no pulso, como fez questão de mostrar, a matriarca Aveiro exibiu um colar e uma pulseira com uma medalha onde se lia a palavra "Mamã". "Foi o Ronaldo que me ofereceu no ano passado no Natal", revelou, nitidamente orgulhosa.Este ano, não sabe o que vai ter no sapatinho, até porque diz nunca pedir nada. O craque não estará com a família na Madeira a 25 de dezembro, "por ter jogo no Dubai", mas é certo que o clã se juntará na passagem de ano.

Até lá, vai desfrutando do tempo entre amigos no continente. Na Invicta, viu Paula Brito "concretizar um sonho", numa festa que reuniu muitas outras caras conhecidas. E, no futuro, a designer de interiores prevê já um espaço também em Lisboa, mantendo a base em Barcelos onde toda a carreira começou.