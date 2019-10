Dolores Aveiro apoia Cristiano Ronaldo em dia de jogo

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:32 Facebook

Dolores Aveiro fez uma dedicatória a Cristiano Ronaldo em dia de jogo da Seleção Nacional, esta sexta-feira, frente ao Luxemburgo. Enquanto o internacional português prepara-se para mais um jogo da Seleção Nacional, para o apuramento para o Euro 2020, a matriarca da família Aveiro deixou uma mensagem de apoio ao filho e à seleção portuguesa. “Boa sorte Portugal”, escreveu numa publicação, na qual surge com Cristiano Ronaldo. View this post on Instagram Boa sorte para Portugal 🙏🏻🇵🇹🇵🇹🇵🇹 A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Oct 11, 2019 at 3:02am PDT Recorde-se que além de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro é […]