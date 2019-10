Dolores Aveiro confessa que tem um carinho especial por Cristianinho

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores Aveiro afirmou, esta quinta-feira, gostar dos seus dez netos. No entanto, existe um pelo qual tem um carinho muito especial: Cristianinho. A mãe de Cristiano Ronaldo apareceu de surpresa n’”O Programa da Cristina” e esteve sentada no sofá de convidados do matutino para contar quase tudo sobre a vida familiar. Ao falar sobre a bebé mais recente do clã Aveiro, Valentina, filha de Katia Aveiro, a matriarca da família confessou que Cristianinho é o seu neto favorito: “Tenho dez netos. Gosto de todos, mas de um em especial, que é o Cristianinho. Fui mãe e avó.” Dolores Aveiro adiantou […]