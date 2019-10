Dolores Aveiro elogiada por surgir “muito mais magra”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 22:00 Facebook

Dolores Aveio foi elogiada pelos fãs após surgir, nas redes sociais, aparentemente mais “muito mais magra”. A matriarca da família Aveiro, 64 anos, publicou uma fotografia, na qual agradece um presente que recebeu. Porém, as atenções desviaram-se para a silhueta da mãe do internacional português Cristiano Ronaldo. View this post on Instagram Agradeço muito o miminho, que me enviaram . Beijinhos A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Oct 9, 2019 at 3:49am PDT Os fãs de Dolores Aveiro não tardaram a elogiar o registo na caixa de comentários. “Que bonita”, “Cada vez mais elegante”, “Esta a ficar muito […]