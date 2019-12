Dolores Aveiro festeja 65 anos com família na Madeira

Sara Oliveira Hoje às 08:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo estará ao lado da mãe, numa festa com cerca de 50 pessoas, onde, diz a matriarca, "não faltará nada".

"Muito feliz" e rodeada de toda a família. É assim que Dolores Aveiro vai celebrar hoje, na Madeira, os seus 65 anos, numa festa com cerca de 50 pessoas, já com o filho mais novo, Cristiano Ronaldo, também à mesa. O craque faltou ao Natal no Funchal por causa de compromissos profissionais no Qatar e no Dubai, mas é ao lado da mãe que vai entrar em 2020, depois de lhe cantar os parabéns. Sempre com a namorada, Georgina, e os filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana.

À mesa "não vai faltar nada: bacalhau à Brás, carne em vinha-d'alhos, peru recheado e doces", antecipou a matriarca Aveiro, em conversa recente com o JN no Porto. Kátia Aveiro também já está no Funchal, vinda do Brasil, e trazendo a neta mais nova de Dolores, Valentina, e os outros dois filhos, Rodrigo e José Dinis.

Para Dolores, o ano que agora termina foi intenso, com muitas viagens entre Funchal, Lisboa e Turim, "quando apertam as saudades" dos filhos e netos, para além das férias em Messénia (Grécia) e no Algarve. Pelo meio, a empresária ainda teve de lidar com vários rumores, entre os quais o alegado mau relacionamento com Georgina. Mas nada lhe tira o sorriso e a verdade é que parece que a idade não pesa. "É só mais um ano. Eu tenho saúde e quero viver um dia de cada vez. Parar é morrer", assume Dolores Aveiro, que mantém uma vida ativa, como vai deixando perceber também nas redes sociais.

No Instagram, reúne dois milhões de seguidores, superando a apresentadora Cristina Ferreira ou a atriz Rita Pereira, duas das mais cotadas influenciadoras digitais em Portugal, mas não se deixa deslumbrar.

"Na verdade não ligo, mas fico satisfeita e orgulhosa por ter muitos jovens seguidores - entre os 18 e os 24 anos", confessa.

A par da popularidade nas redes sociais, Dolores vai somando campanhas publicitárias, depois de se ter estreado na promoção das bananas da Madeira.

Dois milhões de seguidores

Mãe de CR7 tem conta no Instagram desde 1 de setembro de 2015. Supera Cristina Ferreira e Rita Pereira nos seguidores.