Dolores Aveiro mata saudades de Cristianinho

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores Aveiro viajou até Turim, Itália, na segunda-feira, onde passou a manhã de sábado com o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho. A matriarca da família Aveiro regressou à cidade italiana, juntamente com a filha Elma, e aproveitou o inicio do fim-de-semana para um passeio com o neto. No Instagram, Dolores fez questão de destacar o momento com uma fotografia divertida com o filho do internacional português. “Bom sábado para todos”, lê-se na publicação. View this post on Instagram Bom sábado para todos❤️👍🏼 A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Nov 30, 2019 at 1:55am PST Recorde-se que […]